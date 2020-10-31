Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вновь заявил о том, что именно Соединённые Штаты победили в двух мировых войнах, «разгромили фашизм и коммунизм». Об этом он сказал 30 октября во время выступления перед сторонниками в штате Висконсин, которое транслировали новостные телекомпании.

«Мы опираемся на американских героев, которые пересекали океаны, заселили континент, покорили дикую природу, проложили железные дороги, возвели высокие небоскрёбы, одержали победу в двух мировых войнах, разгромили фашизм и коммунизм и превратили Америку в единственную величайшую страну в истории мира», — заявил Трамп. По его словам, для американцев «лучшее ещё впереди».

Напомним, накануне Дня Победы администрация Трампа опубликовала в Instagram короткий видеоролик с восхвалением заслуг США и Великобритании во Второй мировой войне. О ключевой роли СССР в победе над нацистской Германией в Вашингтоне предпочли умолчать.

Такое «поздравление» вызвало шквал негодования в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, заявила, что мириться с таким комментарием нельзя.

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