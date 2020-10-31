Бразилиа, , 04:42 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции в мире уже «заканчивается», заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает газета Globo.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Он также обвинил губернатора штата Сан-Паулу Жоау Дориа в намерениях провести массовую вакцинацию и приписать себе победу над инфекцией.

«Пандемия заканчивается, я думаю, что он хочет быстренько вакцинировать людей, потому что она закончится, и он скажет: «все кончено благодаря моей вакцине», понятно? Что подходит к концу, так это его правление, это ясно», — заявил Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, к 31 октября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии достигло 5 516 658. От осложнений COVID-19 на бразильской территории скончались 159 477 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 5,5 млн