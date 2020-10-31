Тегеран, , 08:21 — REGNUM 30 октября командующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киумарс Хейдари заявил, что никакая опасность не угрожает северо-западным границам страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Генерал сделал эти замечания во время осмотра северо-западных приграничных районов Джульфа и Ходаафарин, близ которых проходит конфликт между Арменией и Азербайджанской Республикой по поводу Нагорного Карабаха.

Он отметил, что армейские силы были развернуты вдоль границ с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах Исламской Республики Иран, а также принятия превентивных мер в случае появления потенциальной угрозы.

«Иранская армия не может мириться с региональными вызовами и угрозами, представляющими опасность для жителей приграничных районов», — заявил командующий сухопутными войсками страны.

Месяц назад начался новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном, в ходе которого несколько минометных снарядов попали в приграничные иранские города, тем самым создав риск для жизни иранцев, проживающих в северо-западных районах Ирана.