Тегеран, , 08:26 — REGNUM 30 октября иранский чиновник заявил, что у Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме как вернуться за стол переговоров. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава Центра стратегических исследований администрации президента Хесамеддин Ашена сделал это замечание в своем официальном Twitter-аккаунте в ответ на статью, опубликованную BBC Persian под названием «Байден или Трамп; есть ли у Ирана другой выбор, кроме как вести переговоры с США?»

«Теперь всем стало очевидно, что стратегия максимального давления на Иран провалилась, и иранцы не прекратят сопротивляться», — сказал он. Иранский чиновник также отметил, что Трамп и Байден должны будут прийти к тому же выводу, что и бывший президент США Барак Обама.

В статье BBC Persian утверждалось, что Иран надеется, что Байден станет победителем по итогам предстоящих президентских выборов в США. Иранские официальные лица в своих выступлениях и интервью сообщили, что для Ирана не имеет значения, победит ли Трамп или Байден, поскольку оба кандидата враждебно относятся к Тегерану.