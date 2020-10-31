Тегеран, , 08:16 — REGNUM 30 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что предложенная страной инициатива положит конец нагорно-карабахскому конфликту, открыв путь к миру между Баку и Ереваном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отметив, что интенсивные переговоры в Баку и Москве были плодотворными, Аббас Арагчи отметил, что у него также запланированы переговоры с армянскими официальными лицами для поиска мирного урегулирования существующего территориального спора.

Он выразил сожаление по поводу того, что число погибших в результате конфликта быстро растет, и вновь заявил, что предложение Ирана может подготовить почву для открытия пути мирного урегулирования.

Арагчи сослался на граждан Азербайджана и Армении, живущих в Иране в мире, отметив, что Иран всегда занимал взвешенную позицию в данном вопросе.

Иранский посол прибыл в столицу Армении после консультаций с официальными лицами Азербайджанской Республики и России по поводу пограничного конфликта между Баку и Ереваном.