Тегеран, , 08:17 — REGNUM 30 октября член комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике заявил, что санкционная политика США в отношении Ирана продиктована израильским режимом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью агентству IRNA Махмуд Ахмади-Бигаш отметил:

«Американские власти на самом деле являются пешками перед лицом израильского режима, и поскольку убийства, войны и жестокость являются необходимыми атрибутами во внешней политике Израиля, страна диктует правительству США свои правила игры на международной арене».

Связывая подход Дональде Трампа в отношении Ирана с предстоящими выборами, он подчеркнул, что в своих избирательных кампаниях Трамп делает вид, что усилит противостояние с Исламской Республикой и другими независимыми странами.

«Трамп никогда не поддерживал принципы человечности и справедливости, стремясь при этом поработить народы совершенно бесчеловечными способами», — заявил Ахмади.