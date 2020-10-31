Тегеран, , 08:28 — REGNUM 30 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Иран занимает верную позицию в вопросах региональной и глобальной безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В интервью РИА Новости об инициативе Ирана по мирному урегулированию конфликта он заявил, что Исламская Республика является очень значимой страной в регионе и в отличие от Турции занимает верную позицию в вопросах региональной и глобальной безопасности.

«Турция не является беспристрастным игроком, поскольку рассматривает конфликт как возможность проникнуть во внутренние дела соседнего государства», — сказал армянский министр. «Только беспристрастные страны могут участвовать в механизме отправки миротворцев в Нагорный Карабах», — отметил Мнацаканян.

Спор вокруг Нагорного Карабаха начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году. Армения и Азербайджан возобновили столкновения на общей границе в начале октября, обвиняя друг друга в применении насилия.