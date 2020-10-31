Тегеран, , 08:33 — REGNUM 30 октября председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия назвал Иран великой страной с богатой историей, отметив, что его страна приветствует всеобъемлющее расширение отношений с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с послом Ирана в Сараево Резой Келичханом он подчеркнул необходимость развития двусторонних отношений, выразив надежду, что иранские бизнесмены посетят Боснию и Герцеговину, как только будут сняты ограничения в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Говоря о подходе Боснии и Герцеговины к вопросам международного права, он отметил: «Мы поддерживаем диалог и мирное урегулирование всех международных конфликтов».

Посол Ирана, в свою очередь, высоко оценил роль Совета Министров Боснии и Герцеговины в развитии двусторонних связей, заявив:

«Между двумя странами существуют дружеские отношения, и я надеюсь, что мы в ближайшее время станем свидетелями плодотворного обмена парламентскими делегациями между Тегераном и Сараево».