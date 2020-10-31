Тегеран, , 08:34 — REGNUM 29 октября исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что расширение двусторонних отношений в экономической сфере и обмен техническим опытом с Ираном является одним из приоритетных направлений внешней политики страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 октября.

Атаман сделал такие замечания на встрече с министром энергетики Ирана Резой Ардеканяном в ходе видеоконференции.

Говоря о статусе Ирана во внешней политике Афганистана и своих недавних встречах с высокопоставленными иранскими официальными лицами, он заявил, что развитие и укрепление взаимного сотрудничества в экономической, торговой областях, сфере безопасности.

Стороны также обсудили тему обмена техническим опытом между экспертами двух стран является основной задачей внешней политики государства.

В ходе видеоконференции стороны также обсудили планы расширения сотрудничества в области передачи энергии, развития торговли и транзита, открытия железнодорожного сообщения Хаф-Герат.

Представители двух государств обменялись мнениями по вопросам создания совместных предприятий, подготовки к проведению заседания Совместной комиссии по сотрудничеству, доработки меморандума о взаимопонимании, а также всеобъемлющего документа о сотрудничестве между Кабулом и Тегераном.