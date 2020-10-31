Вена, , 03:54 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц комментируя нападение на католическую церковь в Вене заявил о решительной борьбе с политическим исламом ради безопасности христиан. Об этом 30 октября он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политического ислама и не проявим здесь ложной терпимости. Спасибо всем полицейским за их приверженность», — говорится в сообщении.

По информации австрийского издания Kurier, подтверждённой полицией, примерно 50 молодых людей предположительно турецкого происхождения ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене, где с криками «Аллах акбар» стали пинать ногами церковную утварь.

Напомним, 30 октября десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики президента Франции Эммануэля Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.

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