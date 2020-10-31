Барселона, Испания, , 02:56 — REGNUM В испанском городе Барселона сотрудники правоохранительных органов применили силу в отношении участников акции протеста против мер по борьбе с распространением коронавирусом нового типа, сообщает издание El Pais.

Мероприятие проходило на площади Святого Иакова. В нем участвовали несколько сотен человек. Часть из них начали забрасывать полицейских камнями и другими предметами. Кроме того, они подожгли несколько мусорных контейнеров. Полиция задержала двоих нарушителей порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что власти автономного сообщества Мадрид в Испании собираются ввести в регионе «длинные выходные» из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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