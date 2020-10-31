Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Суд Восточного округа штата Пенсильвания вынес постановление о запрете министерству торговли США ограничивать на территории страны работу социальной сети TikTok китайской компании ByteDance. Соответствующий документ 30 октября был помещён в электронную базу суда.

Ранее власти США заявляли о намерении ввести с 12 ноября жёсткие ограничения на работу TikTok, если к этому времени американский сегмент социальной сети не будет продан американской компании. Группа пользователей соцсети подала иск к администрации США, утверждая, что такие меры в отношении TikTok причинят им ущерб. Федеральный судья Уэнди Битлстоун вынес решение удовлетворить ходатайство истцов о приостановке на время рассмотрения дела введения ограничений.

Напомним, что в настоящее время американский сегмент TikTok планируют приобрести компании Oracle и Walmart, на что было получено «предварительное согласие» президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, вступление в силу решения американской администрации об удалении китайского приложения TikTok из интернет-магазинов временно заблокировал суд в США.

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