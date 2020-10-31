Ла-Пас, , 02:18 — REGNUM Приглашение принять участие в инаугурации избранного президента Боливии Луиса Арсе направили боливийские власти лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, сообщает издание Pagina Siete.

Бывшее руководство страны признает оппозиционера в качестве законного главы Венесуэлы. Кроме того, временное правительство считает бывшего президента Боливии Эво Моралеса врагом «боливийского демократического процесса».

При этом, партия «Движение к социализму», в которую входят Арсе и Моралес, пригласила инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мероприятие пройдет 8 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что законодательное собрание Боливии намерено инициировать судебный процесс по обвинению в геноциде и массовых убийствах в отношении бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес.

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