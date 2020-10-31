Нью-Йорк, США, , 01:52 — REGNUM Сама постановка вопроса о том, что глава государства может стоять за приказом или указанием ликвидировать какого-то человека является оскорбительной, ответил 30 октября постпред России при ООН Василий Небензя на вопрос корреспондента телеканала CNN.

На пресс-конференции в ООН корреспондент спросил российского дипломата, почему так много оппонентов президента России Владимира Путина были «застрелены или отравлены».

«Много вещей происходит в мире. Людей убивают, в том числе политиков. Так или иначе, никто огульно не обвиняет лидера той страны, где политика убивают, в том, что этот лидер отдал приказ совершить то или иное убийство», — сказал Небензя.

Постпред добавил, что утверждения на эту тему «инфицируют» широкую общественность, и этим вирусом можно заразиться, «читая New York Times день за днем». Именно там, по мнению российского дипломата, могут легко выдумать, что президент Путин «проводит закрытые встречи по четвергам для того, чтобы выбрать кого-то своей целью».

Ранее Небензя, комментируя аналогичные обвинения со стороны блогера Алексея Навального, заявил, что они абсурдны и аморальны.

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