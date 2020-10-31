Грозный, , 01:31 — REGNUM Избегать митингов у посольства Франции в Москве призвал мусульман глава Чечни Рамзан Кадыров. В своём Telegram-канале 30 октября он написал, что такие акции не имеют смысла, но могут использоваться провокаторами.

«Хотел бы предостеречь российских мусульман от необдуманных действий. — написал он. — Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации».

Кадыров обратился к властям Франции с советом принести извинения перед мусульманами мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с обвинениями в религиозном экстремизме. Он потребовал от него прекратить нападки на ислам, пригрозив, что в противном случае мусульмане ему этого не простят.

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