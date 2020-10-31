Сараево, , 01:32 — REGNUM Премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Фадиль Новалич 30 октября посетил президиум оборонной промышленности Турции, где провёл встречу с заместителем председателя оборонной промышленности Турецкой Республики Мустафой Сикерой. На встрече обсуждалась реализация совместных проектов сфере оборонной индустрии. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В ходе этой встречи, которая является лишь одним из серии запланированных мероприятий премьер-министра во время его визита в Турецию, обсуждалось сотрудничество, которое, как заявили собеседники, является очень тесным.

Также речь шла о потенциально новых совместных проектах, была сформирована команда, которая будет руководить реализацией будущих инициатив, в которых будут участвовать Босния и Герцеговина и Турция.