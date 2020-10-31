Москва, , 08:37 — REGNUM Поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко укрепить границы с Польшей, Прибалтикой и Украиной, но не превращать это в железный занавес, вызвало споры в сети. Граждане выразили своё мнение 30 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

«Это следовало сделать лет 15 назад, когда страны Восточной Европы с Польшей и Украиной использовали Белоруссию для продвижения политики русофобии и раскола славянского мира», — считает Антон А.

Ряд пользователей выразили свою уверенность в том, что решение Лукашенко было продиктовано желанием обрубить финансовые потоки для протестующих из соседних стран. Теперь, уверены комментаторы, оппозиции будет тяжелее проводить свои акции.

«Это чтобы денежку на революцию через границу не таскали. Вирус тут ни при чём! Без финансовой подпитки многим уволенным протестантам будет туго», — написал Antuan S.

Другие призвали Лукашенко признать Абхазию, Южную Осетию и Крым.

«Еще бы транзит «горючки» на юг прекратил, признал бы Абхазию, Южную Осетию и Крым, действительно стал бы серьезным политиком, а не «двухвекторным флюгером», — поделился мнением пользователь Vlad K.

Множество комментаторов высказали свою поддержку решению Лукашенко. Пора, считают люди, сильнее «закручивать гайки».

«Молодец Лукашенко. Все делает вовремя. Дождался, пока котлета и протестуны обгадились, и давай закручивать гайки», — пишет Дмитрий Г.

Напомним, 29 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил укрепить границы с Польшей, Прибалтикой и Украиной, но не превращать это в железный занавес.