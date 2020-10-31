Сараево, , 01:15 — REGNUM Заместитель председателя совета министров и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович направила 30 октября письмо с соболезнованиями министру иностранных дел Турецкой Республики Мевлюту Чавушоглу в связи с трагическим землетрясениям, обрушившимся на Измир и соседние провинции. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«С огромной печалью мы восприняли известие о землетрясении, поразившем часть нашей дружественной страны — Турецкой Республики. Город Измир всегда рад гостям из нашей страны и всегда готов прийти на помощь боснийским гражданам и нашей Родине», — подчеркнула Туркович.

«В наших мыслях и молитвах мы вместе с народом Турции, особенно с жертвами землетрясения и их семьями в Измире. Я искренне надеюсь, что жители Измира после этого испытания станут еще сильнее, как это было после землетрясения в 1999 году», — отметила Туркович.

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