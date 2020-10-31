Женева, Швейцария, , 01:04 — REGNUM Избегать прицельного огня по гражданским объектам в зоне нагорнокарабахского конфликта договорились главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).

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«Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в сообщении.

Мера принята в срочном порядке безотносительно перемирия и других обязательств сторон.

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На встрече в Женеве министры договорились предоставить комментарии для запуска механизмов верификации перемирия, обязательства по которому Азербайджан и Армения приняли на себя в Москве 10 октября.

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