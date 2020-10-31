Москва, , 08:03 — REGNUM Обвинение главы Польши Анджея Дуды в фальсификациях во время выборов со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 30 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«В Польше своих кухарок хватает и гораздо более прогрессивных! Вон как они грамотно восстание подняли, против запрета абортов», — написал пользователь «ГалопомПоЕвропам».

Ряд граждан выразил своё несогласие с мнением Лукашенко. По их видению, лидер Белоруссии попросту мстит своему польскому коллеге за его непризнание итогов выборов в республике 9 августа.

«Что поляки замутили? Фальсификацию выборов в Беларуси и захват Лукашенко власти в стране? Репрессии, пытки, убийства тоже поляки замутили? Что вы несете», — пишет Nick Y.

Другие же наоборот поддержали Лукашенко. По мнению этих пользователей, необходимо признать выборы в Польше несостоявшимися, а президента Дуду нелегитимным руководителем государства.

«Молодец! Как аукнется, так и откликнется! И Дуду признать нелегитимным! И о зверствах полиции во время демонстраций в Польше надо озвучить», — считает пользователь под псевдонимом Тосик.

Некоторые комментаторы считают, что раз Польша участвует в бездоказательных обвинениях в сторону Лукашенко, то лидеру Белоруссии стоит обратиться к тем же методам. Клин клином вышибают, считают люди.

«С волками жить — по-волчьи выть. Они бездоказательно обвиняют в фальсификации выборов, и их тоже надо тем же концом по тому же месту», — поделился мнением Валерий Ш.

Нашлись даже те, кто предложил Лукашенко найти в Польше какого-нибудь оппозиционного лидера и признать его настоящим президентом страны. Таким образом, думают граждане, руководство Польши столкнётся с тем, что использует против Белоруссии.

«Теперь поймать какую-нибудь панночку и представить ляхам, как нового президента. Смотришь, и найдётся кучка, готовых её поддержать. Они там сейчас против карантина бузят, за одно имя нового лидера на знамёна поднимут», — написал Сергей Ф.

Напомним, 30 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Польши Анджей Дуда победил на выборах за счёт фальсификации.