Москва, , 08:32 — REGNUM Заявление советника американского президента по нацбезопасности Роберта О`Брайена о том, что США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 30 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Не помню, когда Россия нападала на Европу или даже когда-нибудь собиралась нападать. Вот Европа нападала, Антанта нападала, а вот чтобы Россия — не знаю. В ответку да была Россия в Европе, и встречали ее с цветами, даже площадь есть, по моему Александ платц», — пишет Николай М.

Многие уверены, что США способны продавить свою инициативу и заставить Европу разместить у себя свои ракеты. Это может стать угрозой не только для России, но и для самих европейских стран, в сторону которых будет направлен ответный удар Российской Федерации.

«Ситуация создаётся очень серьёзная. Если в ЕС могут быть разногласия, что могло бы помешать размещению американских ядерных ракет, то в НАТО не существует правила обязательно 100% голосования. Во-первых, решения будет принимать верхушка НАТО. Во-вторых, решение принимается только большинством. Опережение размещения наших ракет в южной Америке может спровоцировать ускорение в этом вопросе со стороны НАТО. Остаётся надежда только на оперативность нашей разведки и Генштаба ВС РФ», — написал Александр М.

Другие считают, что размещение ракет в Европе никак не сможет уберечь от уничтожения Америки. США, несмотря, что находятся на другом континенте, не смогут выжить в ядерной войне, считают комментаторы.

«Все прекрасно всё понимают, куда надо бить, отсидеться за океаном уже не прокатит, если понесётся — прилетит на берега демократии наверняка, и даже не раз и не два, этот американец похоже против, закидать друг друга ЯО особого ума не надо», — пишет пользователь под псевдонимом «Маугли».

Нашлись и те, кто не испугался инициативе США. По мнению граждан, Россия успеет что-нибудь придумать в ответ на размещение рядом со своими границами вооружения НАТО.

«Ну, разместят к 2023 г. Россия к тому моменту должна будет располагать эффективными средствами защиты. Всё у Нас получится», — уверен пользователь Владимир.

Напомним, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для «сдерживания России».