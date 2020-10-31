Бари, Италия, 31 октября 2020, 00:17 — REGNUM Прокуратура итальянского Бари в пятницу, 30 октября, возбудила два уголовных дела против исполнителя теракта в Ницце. В частности, его подозревают в причастности к международному терроризму. По имеющимся данным, преступник попал в ЕС через остров Лампедуза, позже легальным путём перебрался в Бари, а затем, уже нелегально — во Францию.