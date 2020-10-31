Бари, Италия, 31 октября 2020, 00:17 — REGNUM Прокуратура итальянского Бари в пятницу, 30 октября, возбудила два уголовных дела против исполнителя теракта в Ницце. В частности, его подозревают в причастности к международному терроризму. По имеющимся данным, преступник попал в ЕС через остров Лампедуза, позже легальным путём перебрался в Бари, а затем, уже нелегально — во Францию.
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Прокуроры Италии открыли дело против террориста из Ниццы
29 октября 2020 года вооруженный ножом мужчина напал на прохожих у входа в собор французской Ниццы. По предварительным данным, не менее трех человек погибли. Нападавший задержан. В мэрии Ниццы назвали происшедшее терактом. Наблюдатели говорят о явной связи со скандалом вокруг обсуждения карикатур Charlie Hebdo во французских школах. В тот же день в городе Авиньон на юго-востоке Франции полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину, который с криками "Аллах акбар" пытался напасть на них. Также поступили сообщения об атаках исламистов, вооруженных ножами в Лионе и Париже.