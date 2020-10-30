Рим, , 23:49 — REGNUM Италия «не несет никакой ответственности» за теракт в Ницце, заявила в пятницу, 30 октября, глава МВД Италии Лучана Ламорджезе.

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Исполнитель теракта, по имеющимся данным, прибыл в Евросоюз через остров Лампедуза и во Францию попал через Италию.

Ранее итальянские оппозиционеры отмечали, что если этот факт подтвердится, то руководство МВД надо привлечь к ответственности за косвенное потворство подготовке теракта.