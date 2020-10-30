Женева, Швейцария, , 23:48 — REGNUM Переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе завершились в городе Женеве (Швейцария), сообщили 30 октября в пресс-службе МИД Армении.

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По словам пресс-секретаря армянского МИД, переговоры продолжались шесть часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в переговорах, проходящих в Швейцарии под эгидой Минской группы ОБСЕ, участвовали министр иностранных дел стран — участниц конфликта в Нагорном Карабахе — в Армении и Азербайджана.

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