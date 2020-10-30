Подгорица, , 23:42 — REGNUM Нужно призвать будущего премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича и других лидеров оппозиционной коалиции избрать на посты в новом правительстве, особенно на наиболее значимые должности в сфере безопасности, тех людей, которые будут привержены западным ценностям, сохранению суверенитета Республики Черногория и евроатлантическому курсу, который включает в себя выполнение обязанностей члена НАТО, заявила посол США в Подгорице Джуди Райзинг Райнке на пресс-конференции 30 октября. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Она также подчеркнула, что содействие верховенству права и противодействие организованной преступности были и остаются ключевыми вызовами и важнейшими задачами Республики Черногория в процессе построения ее безопасного евроатлантического будущего.

«Отсутствие прогресса в этой области оказалось главным препятствием для её членства в ЕС. Наши ожидания от нового правительства такие же, как и ожидания граждан от реализации конкретных реформ по искоренению коррупции в стране», — отметила Райнке.