Додома, 30 октября 2020, 23:27 — REGNUM Победу на президентских выборах в Танзании одержал действующий глава государства Джон Магуфули, сообщает 30 октября Синьхуа.
За Магуфули («Партия революции») проголосовали 12,51 млн человек, а его оппонент Тунду Лису набрал только 1,93 млн.
Напомним, выборы в Танзании состоялись 28 октября. Всего на президентское кресло претендовали 15 человек. Число избирателей в Танзании составляет 29 миллионов.
Читайте ранее в этом сюжете: Обнародованы предварительные результаты выборов в Танзании