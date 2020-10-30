Додома, , 23:27 — REGNUM Победу на президентских выборах в Танзании одержал действующий глава государства Джон Магуфули, сообщает 30 октября Синьхуа.

За Магуфули («Партия революции») проголосовали 12,51 млн человек, а его оппонент Тунду Лису набрал только 1,93 млн.

Напомним, выборы в Танзании состоялись 28 октября. Всего на президентское кресло претендовали 15 человек. Число избирателей в Танзании составляет 29 миллионов.

Читайте ранее в этом сюжете: Обнародованы предварительные результаты выборов в Танзании