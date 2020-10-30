Исламабад, , 23:20 — REGNUM Полиция Пакистана применила слезоточивый газ против участников многотысячной акции протеста, которые пытались прорваться к посольству Франции в Исламабаде, 30 октября сообщает агентство Reuters.

За несколько дней в Пакистане прошли десятки протестных митингов, вызванных заявлениями и действиями президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября крупные протестные митинги мусульман также прошли в Сомали, Ливане, Индии, Бангладеш и Палестине.

Читайте также: Протесты в Ливане против политики Макрона закончились столкновениями