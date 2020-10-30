Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Появление в Карабахе турецких миротворческих войск неприемлемо как для Армении, так и для США, заявил 30 октября помощник президента Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен на встрече с армянской общиной в Лос-Анджелесе.

По его словам, миротворцы не должны быть представителями как стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и стран, соседствующих с Арменией и Азербайджаном

«Ввод турецких миротворцев в Карабах неприемлем как для Армении, так и США», — заявил О'Брайен.

«Азербайджан имеет преимущество в войне, так как за счет своих нефтяных ресурсов закупил огромное количество оружия. Вдобавок Турция всячески поддерживает Азербайджан, поставляя оружие и нанимая террористов. Но в самой Турции это отрицают», — сказал советник Трампа по нацбезопасности.

При этом О'Брайен подчеркнул, что встреча с армянской общиной Лос-Анджелеса была инициирована президентом Дональдом Трампом.

Напомним, до президентских выборов в США остаётся меньше недели.

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