Рамалла , 30 октября 2020, 23:13 — REGNUM Тысячи человек вышли на массовые антифранцузские митинги в Палестине, 30 октября сообщает агентство Associated Press.
Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция»
Митинг против антиисламских действий правительства Франции прошел в Восточном Иерусалиме, после пятничной молитвы в мечети Аль-Акса.
Также крупные митинги протеста прошли в Рамалле на Западном берегу и в секторе Газа. Участники манифестации жгли и топтали французские флаги и портреты президента Франции Эммануэля Макрона.
Читайте также: Протесты в Ливане против политики Макрона закончились столкновениями