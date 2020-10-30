Рамалла , , 23:13 — REGNUM Тысячи человек вышли на массовые антифранцузские митинги в Палестине, 30 октября сообщает агентство Associated Press.

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Митинг против антиисламских действий правительства Франции прошел в Восточном Иерусалиме, после пятничной молитвы в мечети Аль-Акса.

Также крупные митинги протеста прошли в Рамалле на Западном берегу и в секторе Газа. Участники манифестации жгли и топтали французские флаги и портреты президента Франции Эммануэля Макрона.

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