Кишинёв, , 23:10 — REGNUM Помощь в выходе из продовольственного кризиса оказала Россия Молдавии, заявил 30 октября молдавский премьер-министр Ион Кику в интервью «России-24».

Комментируя критическую ситуацию в сельском хозяйстве, которая сложилась из-за засухи, Кику заявил, что пострадали все зерновые культуры. Денег в молдавском бюджете хватило не на всё, отметил чиновник, и тогда Кишинёв обратился за помощью в Москву.

Кику «Буквально завтра наше министерство финансов подпишет это соглашение, и Российская Федерация окажет нам первую помощь в размере 275 млн рублей».

Глава молдавского правительства пояснил, что выделенные Россией средства Кишинёв распределит «среди аграриев, чтобы они могли продолжить осенние работы, чтобы не ставить под удар продовольственную безопасность страны».

Напомним, в 2020 году около половины посевов зерновых в Молдавии пострадали из-за отсутствия дождей. Это нанесло урон молдавскому бюджету в размере €60 млн.

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