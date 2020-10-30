Кишинёв, 30 октября 2020, 23:10 — REGNUM Помощь в выходе из продовольственного кризиса оказала Россия Молдавии, заявил 30 октября молдавский премьер-министр Ион Кику в интервью «России-24».
Комментируя критическую ситуацию в сельском хозяйстве, которая сложилась из-за засухи, Кику заявил, что пострадали все зерновые культуры. Денег в молдавском бюджете хватило не на всё, отметил чиновник, и тогда Кишинёв обратился за помощью в Москву.
Глава молдавского правительства пояснил, что выделенные Россией средства Кишинёв распределит «среди аграриев, чтобы они могли продолжить осенние работы, чтобы не ставить под удар продовольственную безопасность страны».
Напомним, в 2020 году около половины посевов зерновых в Молдавии пострадали из-за отсутствия дождей. Это нанесло урон молдавскому бюджету в размере €60 млн.
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