Ереван, , 22:56 — REGNUM Шестидесятилетний мирный житель Карабаха погиб в результате артобстрела, устроенного войсками Азербайджана, сообщает 30 октября пресс-служба МИД Армении в своем Telegram-канале.

По утверждению МИД Армении, под обстрел попало село Акнахбюр на территории Нагорно-Карабахской Республики. Один человек погиб, еще шестеро были ранены.

«В результате азербайджанского артобстрела в селе Акнахбюр Арцаха погиб 60-летний Сергей Балаян, шесть мирных жителей получили ранения. Азербайджан продолжает обстреливать гражданские территории и население», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан проводит наступательную военную операцию. Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по мирному населению и по гражданским объектам.

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