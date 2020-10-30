Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп примет участие в 14 предвыборных митингах за последние три дня до выборов 3 ноября, сообщила в эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

31 октября четыре митинга будут проведены в Пенсильвании — «колеблющемся» штате, где Трамп выиграл выборы в 2016 году. По опросам, пока в Пенсильвании лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

1 ноября пройдут предвыборные митинги Трампа в Мичигане, Айове, Северной Каролине, Джорджии и Флориде. 2 ноября пройдут митинги в Северной Каролине, Пенсильвании, Висконсине и ещё два в Мичигане.

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