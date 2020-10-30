Подгорица, , 22:52 — REGNUM Кандидат в премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 30 октября в своём профиле в социальной сети написал, что в ближайшие дни предложит кандидатуры министров в экспертное правительство. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Кривокапич также указал, что на встрече лидеров победившей коалиции была подтверждена ранее достигнутая договоренность о проведении выборов в экспертном правительстве, которое поддержат все три коалиции.

«В ближайшие дни я представлю партиям свой список кандидатов в министры в экспертном правительстве Черногории», — сообщил Кривокапич.

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