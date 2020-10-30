Париж, , 22:51 — REGNUM Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона, назвав последнего «тварью».

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На своей официальной странице в социальной сети Instagram Нурмагомедов опубликовал фотографию Макрона с отпечатком подошвы ботинка на его лице с текстом на русском и арабском языках.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчёте, и вы это увидите», — говорится в тексте публикации.

Напомним, 30 октября десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.

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