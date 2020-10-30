Бейрут, , 22:21 — REGNUM Протесты против политики президента Франции Эммануэля Макрона, проходившие недалеко от посольства Франции в Бейруте, завершились столкновениями между манифестантами и силами правопорядка.

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Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 30 октября, после пятничной молитвы 200 манифестантов под предводительством партии «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направились к зданию посольства Франции в Бейруте, но были остановлены остановлены полицией.

Акционисты начали кидать в полицейских камнями, но те ответили слезоточивым газом.

Напомним, 30 октября десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.