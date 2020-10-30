Париж, , 22:19 — REGNUM Европейская комиссия начнет разбирательство с Францией в Суде ЕС из-за несоблюдения этой страной «обязательств по обеспечению надлежащего качества воздуха». Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Le Figaro.

Еврокомиссия, расположенная в столице Бельгии городе Брюссель, обвиняет Францию в «систематическом несоблюдении» правил Евросоюза о загрязнении воздуха жидкими и твёрдыми примесями «в Париже и на Мартинике в течение 12 и 14 лет соответственно».

Напомним, 14 октября экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг призвала президента Франции Эммануэля Макрона «взять на себя ответственность» и «держать свои обещания» по борьбе с изменением климата.

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