Дакка, , 21:52 — REGNUM В Ливане, Пакистане и Бангладеш после традиционной пятничной молитвы прошли многотысячные антифранцузские марши, 30 октября сообщает агентство Reuters.

Десятки тысяч мусульман в Дакке сжигали французские флаги и уничтожили чучело президента Франции Эммануэля Макрона. В Исламабаде и Бейруте протестующие попытались прорваться к посольствам Франции и были разогнаны полицией.

Также крупные антифранцузские демонстрации состоялись в индийском Мумбаи и в Восточном Иерусалиме, где верующие вышли на митинг сразу после молитвы в мечети Аль-Акса.

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