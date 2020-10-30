Белград, , 21:37 — REGNUM Когда власти Сербии говорят о формировании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии как о большом благе для косовских сербов, они сознательно вводят общество своей страны в заблуждение, поскольку это территориальное образование изначально было задумано так, чтобы у него не было никаких исполнительных полномочий. Об этом ИА REGNUM рассказал профессор факультета политологии Университета в Белграде, вице-председатель президиума Движения в защиту Косово и Метохии Часлав Копривица.

Напомним, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич 28 октября в парламенте рассказала о приоритетах только что сформировавшегося правительства. В качестве одного из шести ключевых направлений работы Брнабич выделила защиту интересов сербского народа в Косово и Метохии. Она также отметила, что сербское правительство и впредь будет настаивать на формировании Сообщества сербских муниципалитетов, что было оговорено Брюссельским соглашением, подписанным в 2013 году между Белградом и Приштиной. Тем временем пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что Ассоциация сербских муниципалитетов в Косово не должна являться институтом параллельной власти и принимать собственные законы, а также иметь исполнительные полномочия.

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«Что бы ни думали граждане какой-то отдельной страны о представителях своих властей, при любом споре они всегда болеют за представителей своего государства, а не за их оппонентов. Но когда речь идет о переговорах вокруг Косово и Метохии, надо отметить, что Сообщество сербских муниципалитетов не было задумано как территориальный орган с исполнительными полномочиями. Это изначальное толкование Брюссельского соглашения, или, иными словами, то, что сербская сторона подписала в самом начале. Получается, что сербские власти обманывают общественность, когда говорят о Сообществе сербских муниципалитетов, которое обладало бы исполнительными полномочиями. Сербскому правительству не за что бороться в данном случае — албанская сторона хоть завтра может согласиться на создание Сообщества, так как оно на практике ничего не сможет сделать», — рассказал Копривица.

По словам эксперта, Сообщество сербских муниципалитетов ни в коем случае не может быть тем компромиссным решением, на котором настаивает Белград. Если оно будет сформировано по законам сепаратистского Косово, как об этом говорит Стано, то тогда сам факт его формирования означает, что Косово — это отдельное государство, а не часть Сербии, продолжил Копривица. «Даже если бы Сообщество сербских муниципалитетов получило исполнительные полномочия, это опять же не стало бы гарантией защиты сербских интересов. Мы знаем, что происходило в Республике Сербской, которая получила в Дейтоне очень серьезные исполнительные полномочия, но международное сообщество многие из них со временем отменило», — пояснил эксперт.

«Власти Сербии годами издеваются над жителями страны, рассказывая о том, что Сообщество сербских муниципалитетов является гарантией чего-то, но на самом деле это пустая оболочка. К тому же, было оговорено и подписано, что это Сообщество будет сформировано в обозримом будущем. Но международное сообщество все еще обуславливает формирование Сообщества подписанием так называемого всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, которое есть не что иное, как завуалированное название признания независимости Косово», — отметил Копривица.

Эксперт напомнил, что действующие сербские власти никогда и не говорили о Косове в рамках сербского государства. Также брюссельские переговоры о Косово и Метохии ведутся с учетом того, что Косово не вернется в состав Сербии, добавил он.

«Если бы соглашение по Косово и Метохии разрабатывалось с учетом Резолюции 1244 СБ ООН, то нужно было бы открыть настоящий переговорный процесс с косовскими сепаратистами. Тогда обсуждался бы и вопрос широкой автономии для Косово и Метохии, и тогда появилась бы потребность защитить интересы сербов внутри этой развитой автономии. Но в данной ситуации это бессмысленно. Действующие власти ведут переговоры не о том, чтобы Косово и Метохия получили существенную автономию в рамках Сербии, а о том, чтобы Косово перестало быть частью Сербии», — резюмировал Часлав Копривица.