Париж, , 21:33 — REGNUM Десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики президента Франции Эммануэля Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.

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Как сообщает Reuters, в пятницу, 30 октября, жители нескольких мусульманских стран устроили манифестации в крупных городах против политики Макрона в отношении мусульман.

Так, в столице Бангладеш городе Дакка люди выкрикивали лозунг «Бойкотируйте французские продукты!» и развернули плакат с надписью «Макрон — главный террорист в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек.

После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны.

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