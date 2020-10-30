Женева, Швейцария, , 21:22 — REGNUM Встреча по Нагорному Карабаху проходит между главами МИД Армении и Азербайджана, сообщили 30 октября в азербайджанском МИД.

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Уточняется, что до начала встречи со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с представителями стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, США, Франции).

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале вечером 30 октября переговоров в Женеве по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, где, несмотря на объявленный режим прекращения огня, продолжаются боевые действия.

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