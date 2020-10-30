Минск, , 21:19 — REGNUM Александр Лукашенко считает независимость и суверенитет постсоветской Белоруссии залогом достойной жизни будущих поколений. Об этом он заявил 30 октября в президентском дворце на встрече с руководством МВД, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

Рассуждая на тему дестабилизации общественно-политической обстановки в Белоруссии, Лукашенко прокомментировал массовые протестные выступления против бессрочности своего правления и проводимой им политики, сказав: «Я никого не заставляю, это не мой принцип. Ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных. Никого не тащу в свою сторону. Хотите — вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду. Пойду туда, куда надо, куда скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну».

«Главное — суверенитет, независимость нашей страны, где будем мы, наши дети и внуки завтра», — считает Лукашенко. Обратившись к истории, он сказал: «Получалось, что нас рвали и делили на куски, на клочья. Благодаря нашим в основном нацменам. А те не сориентировались. То одних просили, чтобы им подарили суверенитет и независимость… Дошло до того, что под бчб-флагами в последнюю войну они стали на сторону кровавого фашизма и сегодня оправдываются, что они таким образом хотели получить независимость. Получили? Получили каждого третьего погибшего, искалеченного и умершего потом».

Ранее на эту тему: Официальный Минск совсем запутался: Войны «не наши», а победы — «наши»

«Страна превратилась в руины. И они сегодня поднимают этот флаг над головой. Кто они? — задался вопросом Лукашенко. — Флаг ни в чем не виноват, я уже об этом говорил. А дело в том, что у людей ассоциируется с этим флагом. Поэтому мы с вами не против флагов воюем. Мы воюем против тех чуждых идей и тех людей, в головах которых эти идеи», — добавил Лукашенко.

Читайте также на тему этого флага: Лукашенко о протестах: «С сегодняшнего дня в плен никого не берём»