Рим, , 21:31 — REGNUM Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе заявила, что итальянское правительство не нарушило никаких правил, когда позволило выходцу из Туниса, обвиненному в убийство троих человек во французской Ницце, пересечь границу Евросоюза.

Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция»

Как сообщает Reuters, в пятницу, 30 октября, Ламорджезе, которую итальянская крайне правая партия «Лига» обвиняет в неоправданном допуске иммигрантов из Африки на территорию Европы, подтвердила, что ни власти Туниса, ни правоохранительные органы Италии не увидели в убийце Брахиме Ауиссауи потенциальной угрозы безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек.

После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Тунис подозревает «Организацию Махди» в причастности к атакам в Ницце