Тунис, , 20:47 — REGNUM Власти Туниса подозревают, что к атаке в Ницце может быть причастна некая «Организация Махди», 30 октября сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что тунисские спецслужбы уже начали отдельное расследование в отношении возможной новой террористической организации, о которой ранее ничего не было известно.

Как сообщало ИА REGNUM, основным подозреваемым в нападении на прихожан церкви в Ницце является 21-летний уроженец Туниса Брахим Ауиссауи, который недавно эмигрировал в Европу.

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