Белград, , 21:25 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 30 октября на пресс-конференции заявил, что на видео-конференции по созданию «мини-Шенгена» с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым было принято несколько важных решений, которые будут реализованы с 10 ноября. По его словам, граждане трех стран смогут путешествовать между государствами без ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Он также отметил, что была достигнута договорённость, что до 10 ноября будет согласована вся документация для обеспечения возможности въезда в страну при предъявлении лишь внутреннего паспорта Сербии, Северной Македонии и Албании.

Александр Вучич указал, что его встреча с Рамой и Заевым была длительной, но иначе им бы не удалось решить такие важные вопросы.

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