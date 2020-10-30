Неаполь, Италия, , 20:33 — REGNUM Применяемые правительством Италии «полумеры» не могут решить ни эпидемиологических, ни экономических проблем, с таким заявлением выступил в пятницу, 30 октября, глава региона Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука.

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Единственный «эффект» мер правительства заключается в том, что они вызывают всеобщее недовольство, считает губернатор.

Немедленное ужесточение ограничений — единственный возможный способ исправить ситуацию, добавил Де Лука.

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