Москва, , 19:28 — REGNUM Соболезнования выразил российский президент Владимир Путин турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей во время землетрясения, сообщили 30 октября в пресс-службе Кремля.

В телеграмме президента России, отправленной в Анкару, говорится:

«Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения магнитудой 6,6 в Эгейском море в турецкой провинции Измир погибли шесть и пострадали 202 человек. Продолжается разбор завалов обрушившихся зданий.

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