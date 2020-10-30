Москва, 30 октября 2020, 19:28 — REGNUM Соболезнования выразил российский президент Владимир Путин турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей во время землетрясения, сообщили 30 октября в пресс-службе Кремля.
В телеграмме президента России, отправленной в Анкару, говорится:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения магнитудой 6,6 в Эгейском море в турецкой провинции Измир погибли шесть и пострадали 202 человек. Продолжается разбор завалов обрушившихся зданий.
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