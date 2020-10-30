Минск, , 19:21 — REGNUM Друзей, кроме друг друга, у России и Белоруссии нет и не будет, заявил 30 октября белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Выступление Александра Лукашенко перед коллективом МВД Белоруссии President.gov.by

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

Выступая перед коллективом МВД Белоруссии, глава республики заявил, говоря о взаимоотношениях с Россией и о договорённостях на эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным:

«Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет».

Он добавил, что настал тот момент, когда ему и Путину приходится буквально «спиной к спине» «стоять и отстреливаться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что Минск вынужден следовать политике многовекторности.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко: у нас была и будет многовекторная внешняя политика