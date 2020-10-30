Ереван, , 19:12 — REGNUM Министерство обороны Армении и командование Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики опубликовали видео допроса исламистского боевика, взятого в плен в одном из боёв с войсками Азербайджана.

Видео опубликовано в сети 30 октября.

Стоит отметить, что пленный боевик разговаривает на наречии, характерном для северных районов Сирии, провинций Идлиб, Хама или Латакия.

«Подразделения Армии обороны пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии», — заявили представители Армии обороны Арцаха.

Боевик получил ранение в ходе боя, был брошен своими товарищами и попал в плен.

По его словам, он прошел обучение под руководством турецких военных инструкторов и был переброшен в зону боевых действий в составе отряда из 250 человек. За участие в боях в Карабахе им пообещали заплатить по две тыс. долларов США, однако денег еще не выдавали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анкара и Баку категорически отрицали использование ближневосточных джихадистов в Карабахе, однако об участии в конфликте боевиков террористических группировок из Сирии и Ливии неоднократно сообщали СМИ, спецслужбы и военные ведомства различных стран, президенты США, Франции и России, а также сами джихадисты в соцсетях.

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