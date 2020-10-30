Пекин, , 19:06 — REGNUM В Китае уверены, что полный разрыв связей между КНР и США является нереалистичным сценарием, ибо не принесет пользы ни одной из стран, ни всему миру. Об этом 30 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление руководителя Центральной комиссии ЦК КПК по финансовым и экономическим связям Хань Вэньсю, сделанное на пресс-конференции в Пекине по итогам завершившегося 29 октября пленума ЦК КПК.

Он подчеркнул, что взаимоотношения двух крупнейших экономик мира характеризуются взаимным дополнением и влияют на состояние и перспективы глобальной экономики. В реальном разрыве между двумя странами заинтересовано меньшинство, а большинство выступает за цивилизованное урегулирование нынешних разногласий. Тем более что мировая обстановка становится все менее определенной, нарастают риски возрастания ее нестабильности. В этих условиях в Китае убеждены, считает Хань Вэньсю, что миру и развитию в условиях общепринятых правил игры нет разумной альтернативы. Поэтому Китай твердо отстаивает многосторонние подходы, важные для создания благоприятной международной среды.