Киев, , 19:10 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что в стране будут работать антикоррупционные органы. Об этом он заявил на встрече с послами стран «Большой семёрки» (G7), сообщила 30 октября пресс-служба офиса.

Ермак рассказал представителям G7 о том, что работе антикоррупционных органов Украины никто не будет мешать.

«Все антикоррупционные органы Украины… — они есть и будут работать. Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернёт с этого пути», — сказал чиновник.

Он также добавил, что в истории со скандальным решением Конституционного суда Украины не обошлось без внешнего вмешательства, которому дадут оценку правоохранительные органы.

В свою очередь временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заверила Ермака в том, что «Большая семёрка» готова помочь Украине в проведении реформ.

Напомним, ранее глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий призвал президента Украины Владимира Зеленского встретиться с судьями и обсудить конфликт, возникший между органами государственной власти Украины.

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